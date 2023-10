A Vieste Gabry Ponte super ospite della seconda edizione di 'Capocanario'

A Vieste per il secondo anno torna ‘Capocanario’, la festa di fine stagione. L’appuntamento, completamente gratuito, è per sabato 28 ottobre a Marina Piccola a partire dalle 17 con mascotte, zucchero filato, truccabimbi, bolle, palloncini, scivoli, gonfiabili e attività per i più piccoli. Dalle 19 dj set con dj locali e in chiusura, in qualità di super ospite, Gabry Ponte.

Si tratta di un momento dedicato a chi non ha potuto partecipare agli eventi estivi, ma è anche un modo con cui il Comune ringrazia tutti i lavoratori che hanno reso accogliente la cittadina durante la stagione balneare. Il termine capocanario, infatti, in passato veniva usato dai datori di lavoro per festeggiare con operai e maestranze la fine di un lungo periodo di lavoro.