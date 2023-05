Vieste, torna il festival 'Libro possibile'. Si inizia con Peter Cameron

Si scaldano i motori per ‘Il libro possibile’. Il tema scelto per la ventiduesima edizione del festival di Vieste è ‘penso positivo’ inteso come un invito a combattere il senso di smarrimento e arrendevolezza. E per far questo, anche quest’anno saranno tanti gli scrittori, i giornalisti, gli scienziati, i magistrati, gli imprenditori, le istituzioni e gli artisti che affronteranno le tematiche più varie.

L’edizione 2023 prenderà il via con un’anteprima di respiro internazionale venerdì 26 maggio alle 18.30 al cineteatro Adriatico con il noto scrittore americano Peter Cameron che presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo ‘Che cosa fa la gente tutto il giorno?’.

Per l’occasione interverranno anche il sindaco Giuseppe Nobiletti, l’assessora alla cultura e alle politiche sociali del comune garganico Graziamaria Starace, e la direttrice artistica del ‘Libro Possibile’ Rosella Santoro. Ingresso libero fino a esaurimento posti.