A Vieste la quinta edizione del festival internazionale di musica classica 'Cristalda & Pizzomunno'

Tutto pronto a Vieste per la quinta edizione del Festival Internazionale di musica classica ‘Cristalda & Pizzomunno’ che si terrà dal 13 al 17 luglio.

Si partirà il 13 luglio alle 21 nell’auditorium San Giovanni dove in occasione dei 160 anni dalla nascita di Strauss e dalla composizione del testo originale inglese di Tennyson (Enoch Arden), Alessandro Castellucci (voce) e Valerio Premuroso (piano) terranno un sontuoso concerto per pianoforte e voce recitante.

Domenica 14 alle 21 all’anfiteatro Adriatico appuntamento con ‘I Musici del Teatro alla Scala’, un nuovo collettivo di musicisti eccezionalmente talentuosi che accompagnerà i solisti Antonello D'Onofrio al pianoforte, Davide Alogna al violino e il soprano Renata Zamfir.

Il 16 luglio il Festival tornerà all’auditorium San Giovanni con il concerto per pianoforte solo di Maria Gabriella Mariani (alle 21): pianista, compositrice e scrittrice, vincitrice di 5 Global Music Awards e del Premio del Senato della Repubblica italiana, accompagnerà il suo pubblico in un viaggio unico che attraversa il repertorio dei grandi classici e delle sue composizioni. Proprio come farà Congyu Wang, il 17 luglio alle 21 al Castello Svevo con il suo pianoforte Steinway and Soons: impegnato in un tour mondiale, nella tappa italiana il pianista singaporiano concentrerà la sua cifra stilistica sul tardo romanticismo musicale.

Finanziato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vieste, con la direzione artistica del maestro Antonello d’Onofrio, il Festival può contare sul supporto dell’Accademia Musicale e dell’Associazione musicale ‘Nuova Diapason’.