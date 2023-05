A Vieste debutta 'Brass Ensemble': gli ex alunni del conservatorio in concerto in riva al mare

L’estate viestana inizia a suon di musica. Il 2 giugno a partire dalle 19 la baia Sotto La Ripa ospiterà il concerto di debutto del ‘Brass Ensemble’ della sede di Rodi Garganico del conservatorio di musica ‘Umberto Giordano’ di Foggia. Ad esibirsi in questo evento organizzato dalla Consulta Giovanile del comune di Vieste e dal titolo ‘Dal tramonto all’alba’ saranno alcuni ex alunni della sede garganica insieme ai maestri Manuel Padula e Stefano Bellucci.

Si tratta del più giovane ensemble orchestrale nato in conservatorio grazie anche alla spinta di numerosi ex allievi, oggi affermati docenti e concertisti, che tornano a suonare per la loro scuola e per la loro terra con un repertorio ereditato dalle big band americane arricchito dallo stile classico tipico degli studi in Conservatorio. Al suono di trombe, tromboni, corni, saxofoni e tube, l’ensemble eseguirà brani di musica colta, tratti da film, ma anche motivi jazz e tango. Il concerto sarà gratuito.