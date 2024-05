'Libro Possibile 2024', anteprima a Vieste con lo psicoanalista Massimo Recalcati

In attesa della tappa garganica della 23esima edizione del ‘Libro Possibile’ (in programma dal 23 al 27 luglio), a Vieste arriva Massimo Recalcati. L’appuntamento è per venerdì 28 giugno alle ore 20 nella Marina Piccola dove con la sua lectio ‘Tra narcisismo e patriarcato’ cercherà di rispondere alla domanda-tema dell’edizione 2024: “Where is the love?/Dov’è l’amore?”.

Psicoanalista lacaniano e saggista best seller, Recalcati affronta i temi di stringente attualità, quali la violenza di genere e l’educazione all’amore, esplorando il legame viscerale tra narcisismo e patriarcato e il suo impatto sulla società contemporanea. Uno studio che esplora, con il lessico della psicanalisi, i sintomi di un disagio contemporaneo che riguarda non solo le donne ma l’intera collettività. Recalcati è di recente tornato in libreria con la seconda edizione de ‘L’elogio dell'inconscio. Come fare amicizia con il proprio peggio’, (Castelvecchi, 2024), che segue le sue ultime pubblicazioni ‘A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo’ (Feltrinelli, 2023), Jacques Lacan, (Feltrinelli, 2023).