Magia a San Severo, spettacolo piromusicale per salutare il nuovo anno: "Così all'alba vinceremo"

Decine e decine di persone ieri sera hanno assistito allo spettacolo piromusicale con il quale l'amministrazione comunale di San Severo ha deciso di chiudere i festeggiamenti di Natale con la Turandot di Giacomo Puccini interpretata da Luciano Pavarotti, in via Padre Matteo d’Agnone, angolo Viale II Giugno, un evento di buon auspicio per il 2023.

"La nostra città ha tante sfide da raccogliere. Non sono semplici, ma se ognuno di noi farà la sua parte al meglio delle proprie possibilità e capacità, tutti insieme “all’alba vinceremo” il commento del sindaco Francesco Miglio, che più degli altri anni, quest'anno ha puntato sulle festività natalizie con la rassegna 'Natale in Città', ricca di luci, colori e appuntamenti.

Ieri, prima del gran finale, le piazze e le vie della città sono state animate dall'arrivo della Befana con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori e Musici Puer Apulia Lucera e la scuola di ballo Havana.