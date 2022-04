Grande commozione a Foggia: le immagini dell'incontro tra il Cristo morto e l'Addolorata

Nel tardo pomeriggio di Foggia 15 aprile, a Foggia si è svolta la processione dei Misteri dolorosi del venerdì santo, culminata con il tradizionale incontro tra i simulacri dell’Addolorata e del Cristo morto in piazza XX Settembre. Il momento, carico di significato e commozione, è stato preceduto dalla via Crucis presieduta dall'arcivescovo di Foggia-Bovino, Vincenzo Pelvi, che ha rivolto il suo messaggio alla città e alla diocesi. Dopo due anni di pandemia decine e decine di fedeli hanno potuto assistere a uno degli eventi più sentiti della settimana santa in Capitanata.

La processione dell'arcivescovo e dei ministri ha preso il via dalla cripta della basilica cattedrale. Percorrendo via Duomo ha accompagnato l’ingresso in piazza XX Settembre delle statue dei misteri, dell’Addolorata e del Cristo Morto. In piazza XX Settembre è cominciata la via Crucis e al termine si è proceduto al tradizionale “incontro” tanto atteso dai foggiani, che hanno accompagnato l'evento con un lungo applauso.