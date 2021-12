Foggia, la carica dei Golden Retriever tra le vie del centro: le immagini video

E’ in corso di svolgimento a Foggia la passeggiata di Natale organizzata dagli ‘Amici del Golden Retriever’nelle vie del centro di Foggia, coadiuvata dall’associazione Nita e da Era Ambiente laboratorio verde Odv presente con le guardie zoofile ambientali ed operatori di protezione civile.

Con le bandane rosse ai cani, “per dare un senso di atmosfera natalizia”, in tanti si sono dati appuntamento in piazza Cavour. Attraverseranno via Sabotino, viale XXIV Maggio, di nuovo piazza Cavour, l’isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele, piazza Cesare Battisti e corso Garibaldi. La manifestazione terminerà in piazza XX Settembre.

L'evento, in programma per il 12 dicembre, era stato rinviato causa maltempo.