Motocliclisti foggiani portano una tazza di caffè ai commercianti: "È una pacca sulla spalla in segno di vicinanza"

Una moto-staffetta per portare un messaggio di solidarietà attraverso il gusto e il profumo di un caffè. Encomiabile iniziativa partita questa mattina in via Mandara 131 del Motoclub Foggia. Con 'Il termos di Caffè Solidale', gli organizzatori hanno portato una tazzina di caffè ai titolari di diverse attività commerciali fortemente penalizzate in questo periodo di doverose restrizioni.