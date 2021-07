Vico e Peschici insieme: nasce il Festival Gargano dei Giornalismi

Prezzo non disponibile

Due paesi, Vico del Gargano e Peschici, uniti da una grande iniziativa: il 20 e il 21 agosto 2021, ospiteranno la prima edizione del Festival Gargano dei Giornalismi. Il Festival, fortemente voluto dal sindaco vichese Michele Sementino e dall’assessore Raffaele Sciscio, nonché dal primo cittadino di Peschici Franco Tavaglione, è stato sostenuto con grande convinzione dalle rispettive amministrazioni comunali. Ideato e diretto dal giornalista e autore televisivo Michele Afferrante, riunisce il 'Premio Trabucco in difesa dell’ambiente' di Peschici e il Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante di Vico del Gargano.

Venerdì 20 agosto, il Festival Gargano dei Giornalismi si terrà a Peschici, dove per il Premio Trabucco sul palco di Piazza Pertini, alle 21.30, saliranno il conduttore televisivo Patrizio Roversi, l’attivista ambientale e fondatrice di FridaysforFuture Italia Sara Segantin, autrice del romanzo 'Non siamo eroi', e il comico-cantante Max Paiella, ospite fisso del Ruggito del Coniglio su Radio 2. Condurrà la serata Chiara Giallonardo di Rai 1.

Il Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante, a Vico del Gargano, si terrà sabato 21 agosto in Piazza San Domenico. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, sarà condotta dal giornalista-scrittore e conduttore televisivo Michele Cucuzza. Ospiti e premiati della serata saranno il giornalista e conduttore televisivo Francesco Giorgino; il cantautore e compositore Niccolò Agliardi, vincitore del Golden Globe 2021 per la migliore canzone originale 'Io sì (Seen)', brano scritto insieme a Laura Pausini e Diane Warrene; e il grande critico dell’arte Vittorio Sgarbi, autore del libro 'Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi'. A entrambe le serate si potrà accedere gratuitamente.