Panariello, Frassica e De Sica: tre grandi nomi per la stagione estiva di Vico del Gargano

Sono tre gli appuntamenti che il Comune di Vico del Gargano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese ha deciso di organizzare per l’estate 2022. Artisti di caratura nazionale come Giorgio Panariello, Nino Frassica e Christian De Sica insieme a Pino Strabioli saliranno sul palco che sarà allestito nell’anfiteatro comunale per divertire con i loro show il pubblico. I biglietti per gli appuntamenti dell’estate di Vico saranno in vendita a partire dal 20 maggio su www.vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket in Italia e alla tabaccheria Angelicchio (via Gioco delle Palle n.3 a Vico del Gargano. Tel: 0884991333).

«Dopo due anni, Vico torna a ospitare eventi e artisti di primissimo piano. Abbiamo una lunga e vivace tradizione in tal senso e crediamo fermamente che questi appuntamenti siano fondamentali da un lato per promuovere il territorio, dall’altro per stimolare la crescita culturale del tessuto cittadino. Ringraziamo il Teatro Pubblico Pugliese al quale ci lega, negli anni, una collaborazione sempre molto positiva» commenta Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano.

«Tornare a organizzare spettacoli dal vivo a Vico del Gargano dopo due anni di fermo è emozionante. Questa terra ha sempre espresso e dimostrato grande attenzione per la promozione del territorio attraverso la cultura e adesso che torna a investire in questo settore è per noi un onore essere al suo fianco» aggiunge il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D'Urso.

E dunque, si comincia il 12 luglio con l’attore e comico toscano Giorgio Panariello e il suo spettacolo “La favola mia”, nato per festeggiare i 20 di carriera che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione con tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio.

Si prosegue il 3 agosto con Nino Frassica in “Nino Frassica& Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000”, un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Nino Frassica e della sua inesauribile vérve comica.

E infine il 22 agosto ci sarà Christian De Sica con Pino Strabioli in “Una serata tra amici” concerto spettacolo nato dopo il successo dell’omonimo programma in onda in prima serata su Rai Uno. Nello spettacolo, come nel programma televisivo, l’attore romano si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità e aneddoti della sua carriera con la colonna sonora dei brani che lo accompagnano da sempre suonati dal vivo.

Info: teatropubblicopugliese.it