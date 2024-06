Roberto Bratti a Vico del Gargano per la rassegna ‘Agorà’

A Vico del Gargano nel centro storico, il 20 luglio alle 21.30 nell'ambito della seconda edizione di 'Agorà', Roberto Bratti presenta 'Youtuber per caso'.

'Youtuber per caso' (Rizzoli, 2021). Alfredo è un vero nerd: adora i fumetti le serie tv e la tecnologia. Da grande vorrebbe fare lo Youtuber ma per ora il suo canale ha solo diciassette iscritti... Un giorno però mentre è in diretta video sua madre entra in camera e gli urla che la cena è pronta. Che vergogna! Ora hanno visto tutti che lui è un mammone. Alfredo è imbarazzato e arrabbiato e urla a sua madre di andarsene trattandola malissimo. È l'inizio del suo successo: il video viene condiviso da un giovane rapper e nel giro di poco tempo fa migliaia di visualizzazioni. Alfredo sembra aver coronato il suo sogno e la sua vita cambia in un soffio. Ma quale sarà il prezzo del suo successo?