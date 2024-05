'Agorà' porta a Vico del Gargano Ornella Muti, Stefania Orlando e Patrizia Pellegrino

Orario non disponibile

Tutto pronto per la seconda edizione di ‘Agorà’, rassegna dedicata a letture-presentazioni e incontri organizzata dal Comune di Vico del Gargano. Per l’occasione sulla Montagna del Sole arriveranno tre importanti nomi del mondo dello spettacolo italiano.

Ad aprire la kermesse sarà la conduttrice, showgirl e cantautrice Stefania Orlando il 14 luglio. Il 6 agosto l’attrice Ornella Muti sarà la protagonista di ‘Racconti di cinema’, una retrospettiva animata dai racconti dell’artista che ripercorrerà tutti i retroscena delle pellicole interpretate. A chiudere la triade sarà la showgirl Patrizia Pellegrino che il 14 agosto presenterà la sua autobiografia ‘Ho scelto di sorridere’ (Serradifalco Editore, 2023).

“L’obiettivo che ha mosso ogni scelta - spiega il sindaco Raffaele Sciscio - è quello di offrire quest’anno un calendario di appuntamenti capaci sia di essere attrattivi, per sostenere con maggiore forza il comparto turistico del territorio, sia di alimentare l’interesse crescente per i tanti luoghi d’interesse architettonico, storico e naturalistico di un paese, il nostro, che riesce letteralmente a offrire mare, monti e borgo, dalle spiagge di San Menaio e Calenella alla Foresta Umbra, passando per la bellezza e l’unicità del nostro centro storico”.