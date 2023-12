A Vico del Gargano si riaccendono i forni: al via il 'Paposcia Fest'

Il prossimo 26 dicembre, a Vico del Gargano, si riaccenderanno i forni per dare vita al 'Paposcia Fest 2023'. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, presenterà tante novità.

Intanto, la neonata associazione 'Paposcia Fest Aps', con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano, forte dell’esperienza della trascorsa edizione, ha deciso di soddisfare le tantissime richieste, spostando la manifestazione nell'anfiteatro 'Carlo Hintermann'.

Una location più grande, più spaziosa e accogliente, per permettere ad una più ampia platea di appassionati, amanti, cultori, visitatori e turisti del borgo, di conoscere, degustare e apprezzare per un'intera giornata, la regina indiscussa dei nostri prodotti locali: la Paposcia di Vico del Gargano De.co.

Durante la manifestazione, che prenderà il via ufficiale a partire dalle 9:00 del mattino, saranno diverse le occasioni per regalarsi un'esperienza unica. Momenti culturali e ricreativi, show cooking e degustazione di piatti tradizionali del territorio e poi ancora visite guidate per le vie del centro storico e un nuovo contest: Paposci-ami-tu, dedicato a chiunque voglia cimentarsi nel creare una paposcia con prodotti a sorpresa.

Non mancherà lo spazio dedicato ai più piccoli con il Paposcialand, un momento diverso, divertente, con ingresso gratuito dalle 15.00, finalizzato all'educazione alimentare. Sono previste interazioni con esperti per disegnare, giocare e vivere l’esperienza di un laboratorio con le 'mani in pasta'. Infatti sarà curioso preparare e attendere l’esito finale di una merenda a base di paposcia.

Il Paposcia Fest, nasce per promuovere e diffondere la conoscenza della Paposcia di Vico del Gargano De.co, oggi è diventato un evento 'trascinatore' per l'intero territorio, tipica idea di un'offerta turistica destagionalizzata e di promozione territoriale con momenti di aggregazione e di condivisione con l’ausilio della gastronomia e dell’antica tradizione culinaria garganica. "Non abbiamo cambiato la sostanza - dichiara il neo presidente - ma aumentata la cooperazione territoriale per giungere uniti verso un grande obiettivo: promuovere sempre di più la Paposcia di Vico del Gargano prodotto De.co. e il nostro territorio".