A Vico del Gargano l'arte incontra la gastronomia

Per informazioni e prenotazioni https://bigliettiartexhibition.eventbrite.it/

Orario non disponibile

Dal 17/08/2023 al 17/08/2023

Quando l’arte incontra la gastronomia nel paese dell’amore, nasce ‘Only Food Farm Experience’. L’appuntamento è giovedì 17 agosto a Vico del Gargano in occasione dell'ultimo giorno della mostra a cielo aperto ‘Pittura sul teatro della vita’. Nel vicolo dell'arte (via Mattiucci) si potrà godere del connubio tra arte e gastronomia, con la 'Pittura sul Teatro della Vita' di Giacomo De Troia (visitabile già dall'11) e un raffinato primo piatto in show cooking: il cicatello con pomodoro giallo e rosso, mollicata e olive nere disidratate, preparati dallo chef Matteo Pipoli.

Ad arricchire il tutto, il vino rosso selezionato dalla cantina ‘Casa Primis’ di Stornarella. Il progetto ‘Only Food Farm Experience’, promoss odall'amministrazione comunale e dall'associazione ‘Only Food’, è realizzato grazie al sostegno del contributo di Pugliapromozione AReT.