A Vico del Gargano 'Ciao Nannarè', un omaggio ad Anna Magnani

Si terrà lunedì 21 agosto, presso l'Anfiteatro Comunale Carlo Hintermann Vico del Gargano lo spettacolo 'Ciao Nannarè', un omaggio ad Anna Magnani scritto e interpretato da Giovanna Lombardi; da un’idea di Mario Moretti con al pianoforte Luciano Lamonaca.

Anna Magnani appartiene di diritto a quella ristretta schiera di prototipi che hanno in sé la potente e naturale forza dell'attrazione. Uno dei simboli, una delle figure più popolari della romanità, vista attraverso la storia del cinema del nostro Paese. Dramma e ironia in un cocktail di emozioni senza tempo. Il mondo di Nannarella ri-vive in scena attraverso un percorso di voci, suoni, colori, attimi di ironia e disperazione. Frammenti e momenti di vita che scorrono rapidamente come un fiume in piena com’era il temperamento dell’attrice romana. "Ho scritto questi monologhi di getto e li ho inseriti in un contesto musicale che conduce lo spettatore nella bella Roma di Via Margutta, della fioraia del Pincio. Momenti di commozione che vanno a ricordare l’avanspettacolo di Teresa Venerdì, il varietà fatto con Totò, gli stornelli de Mamma Roma, il neorealismo di Vittorio De Sica, il periodo fascista di “Roma città aperta”, la sofferenza per gli amori perduti, non ultimo il suo merlo Pinuccio che vola via. Tanto pe' canta...la vita è na canzone che vola via”. Giovanna Lombardi