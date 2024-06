A Vico del Gargano grande attesa per la festa della Madonna del Rifugio

A Vico del Gargano tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Patrona della città, la Madonna del Rifugio, che si terranno il 29 e 30 giugno.

La festa prenderà il via il 21 giugno con la tradizionale Novena in onore della Madonna, mentre sabato 29 dopo la messa delle 18.30 il sindaco consegnerà ufficialmente le chiavi della città alla Madonna. Conclusa la cerimonia, alle 20 la statua verrà portata in solenne processione per le vie della città, accompagnata dalle autorità religiose, civili e militari, dalle Confraternite, dai fedeli e dalla musica del Complesso Bandistico Garganum. Fuochi d’artificio accoglieranno la Vergine al suo rientro. In chiusura di serata, alle 22 in largo Fuoriporta concerto dei Tarantula Garganica.

Il clou dei festeggiamenti sarà raggiunto domenica 30 giugno alle 22 con il concerto di Renzo Rubino e la Sbanda, ne ‘Il Silenzio fa Tour’, sempre il Largo Fuoriporta. Gran finale con uno spettacolo pirotecnico in zona Monte Tabor. Novità di quest’anno sarà ‘il villaggio dei bambini’ in piazza Mercato.