A Vico grandi nomi per il 'Festival Gargano dei Giornalismi'

Il 27 e il 28 luglio, a Vico del Gargano, si svolgerà la decima edizione del ‘Festival Gargano dei Giornalismi’. Entrambe le serate saranno a ingresso libero e si terranno in piazza San Domenico a partire dalle ore 21. Questo il programma.

Sabato 27 luglio, protagonista assoluto sarà il celebre cantautore e conduttore del programma cult ‘Radio2 Social Club’ Luca Barbarossa, al quale sarà consegnato il Premio Gargano Musica 2024. Intervistato dal giornalista de ‘la Repubblica’ e ‘l’Espresso’ Gino Castaldo, il cantautore romano parlerà della sua vita artistica e professionale e presenterà il suo libro ‘Cento storie per cento canzoni’ (Nave di Teseo), un viaggio nella grande musica da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a David Bowie, dai Beatles ai Radiohead, da Franco Battiato a Michael Jackson.

Domenica 28 luglio, per la decima edizione del ‘Premio Gargano di Giornalismo - Vincenzo Afferrante’ sul palco del Festival sarà la giornalista di Radio Rai Chiara Giallonardo a condurre una serata che vedrà protagonisti Marco Liorni e il comico Gene Gnocchi. Nella stessa serata, altra grande ospite sarà Elisabetta Dami, scrittrice e creatrice del personaggio Geronimo Stilton (anche il pupazzo sarà presente nel corso della serata per la felicità di piccoli e grandi), che – per la sua sensibilità ecologista e in quanto membro del Consiglio Nazionale WWF Italia – riceverà il ‘Premio Foresta Umbra - Amica Terra’.

“Tutti gli ospiti – dichiara il sindaco Raffaele Sciscio – hanno in comune la capacità, dimostrata in tanti anni di carriera, di saper comunicare a più generazioni grazie alla universalità del loro linguaggio che unisce informazione, intrattenimento, musica, arte, teatro, amore e impegno per l’ambiente”.

“Nel corso di dieci anni sono stati tanti i personaggi che hanno impreziosito l’estate vichese. È stata una bella sfida e a vincere è stato l’indispensabile piacere di tenere unita e viva la comunità di cittadini e turisti nel segno della riflessione e del divertimento, di uno stare bene insieme in modo costruttivo” conclude il direttore artistico Michele Afferrante.