A Vico del Gargano la prima Colletta Alimentare per i cani e i gatti randagi del paese

È in programma venerdì 29 aprile la prima edizione della Colletta Alimentare 'Una ciotola per Fido', iniziativa dedicata ai cani e gatti randagi di Vico del Gargano, organizzata dall'Odv un Fido per amico.

La giornata sarà dedicata alla raccolta alimentare e beni prima necessità per i nostri amici a 4 zampe più sfortunati, che in questa occasione si svolgerà presso l’esercizio commerciale Emporio Srls in Corso Carmine,19 a Vico del Gargano.

La colletta si svolgerà dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20. Chiunque vorrà dare il suo contributo potrà farlo mettendo nel carrello qualche scatoletta e/ o crocchette per cani e/o gatti da consegnare ai volontari che saranno a disposizione. Sono numerose le realtà bisognose presenti sul territorio di Vico del Gargano seguite dall’Associazione quotidianamente. Anche una sola scatoletta può fare la differenza quando non si ha nulla! Sarà solo la prima delle tante Giornate della Solidarietà che l’Associazione intende realizzare, perché le emergenze sono sempre tante (purtroppo!) ed è solo grazie alle donazioni dei più sensibili, degli adottanti attenti anche ai meno fortunati ed alle risorse personali degli stessi volontari, che si riesce a garantire faticosamente e costantemente una ciotola piena, cure e terapie per i più bisognosi! Grazie a nome di tutti i pelosetti a chi ci sosterrà.

Informazioni

ODV UN FIDO PER AMICO

Adozioni Vico del Gargano

C.F. 93077570716

cell 377.5911840 - odvunfidoperamico@gmail.com