A Vico del Gargano torna 'Artstreet nel Borgo'

A Vico del Gargano anche quest’anno torna il 5 e 6 luglio per la seconda edizione ‘Artstreet nel Borgo’, il festival itinerante del food e dei giovani artisti di strada. L'affascinante borgo garganico diventerà la location perfetta per due due serate in cui l’arte e il cibo saranno protagonisti.

A breve il programma.