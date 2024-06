A Vico del Gargano la 'Notte Bianca' con il dj Emanuele Inglese

A Vico del Gargano è in arrivo la ‘Notte Bianca’. L’appuntamento è per il 9 agosto e questa edizione 2024 (la numero 18) vedrà come protagonista indiscussa la musica del dj Emanuele Inglese a partire dalle 23. A scaldare piazzale Aldo Moro in attesa della sua performance, dalle 21.30 ci saranno Fabrizio Maurizi, Alex Aguiari e Niza. L’evento è gratuito.

Emanuele Inglese. Ha iniziato la carriera da dj a Roma. È stato dj resident del ‘Muccassassina’ (1997) fino al 2002. Successivamente è stato uno dei protagonisti di ‘Scandalo’ al PalaCisalfa di Roma. La sua selezione è strettamente house e legata alle sonorità più elettroniche. Ha collaborato, nel 2002, alla creazione del ‘Diabolika’. È inoltre guest all'Amnesia, all'Alcatraz, al ‘Rolling Stone’ e ai ‘Magazzini Generali’ (Milano), al ‘Tenax’ (Firenze), al ‘Alterego’ (Verona), al ‘Q-Club’ di Zurigo (Svizzera), al ‘Matis’ (Bologna) e al ‘Cocoricò’ di Riccione. Tra le produzioni musicali ‘Saxtronic Love’, il mix ‘Keep lost’, la compilation ‘House People Vol.1’, Stoned Age EP’. Ha prodotto ‘Camdentown’ e il follow up ‘Camdenroad’. Nel 2007 è uscito il primo volume della compilation ‘Diabolika’ con selezioni musicali curate da Emanuele. (da Wikipedia)