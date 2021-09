Viaggio nel gusto Arbëreshë, il 10 settembre evento gal daunia rurale 2020 a Chieuti

Valorizzare e promuovere la cultura arbëreshë di Chieuti attraverso un libro sulle eccellenze gastronomiche italo-albanesi ed un olio etichettato proprio nella lingua parlata dalla minoranza etno-linguistica e prodotto nel piccolo comune dell’Alto Tavoliere.



Con questo intento il Gal Daunia Rurale 2020 ha organizzato un evento in programma venerdì 10 settembre alle 17.30 presso il giardino dell’ASP “Castriota e Corroppoli” di Chieuti. Nell’occasione verrà presentato il libro di Antonio Caso ‘A tavola con le Aquile’, un viaggio nella gastronomia arbëreshë in cui si cita più volte Chieuti. Il piccolo centro, insieme a Casalvecchio di Puglia, custodisce infatti lingua, tradizioni e culture della minoranza linguistica albanese.



Parla arbëreshë ed ha il gusto dell’inclusione sociale anche l’olio “Mall, vaj ulliri ekstra virgjër”, l’extra vergine realizzato con olive raccolte proprio sui terreni dell’ASP “Castriota e Corroppoli”. A presentarlo sarà Carmine Spagnuolo, Presidente della Cooperativa Ortovolante che lo ha prodotto.



‘L’olio Mall – dichiara Pasqua Attanasio, Presidente del GAL Daunia Rurale 2020 – nasce con il coinvolgimento di persone con disagio psichico e ha quindi la duplice valenza di restituire dignità alle persone, abbattendo lo stigma e valorizzando allo stesso tempo la cultura e le tradizioni dell’Alto Tavoliere. Elementi che rispondono perfettamente alla mission del nostro GAL che con il suo Piano di Azione Locale ha puntato molto sull’inclusione finanziando diversi progetti di agricoltura sociale. Tra le vocazioni del GAL spicca anche la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche, di qui la scelta di concedere subito il patrocinio al libro di Antonio Caso, che con l’originale ed innovativa ricerca ci fa da Cicerone in un gustoso viaggio alla scoperta delle prelibatezze dal sapore arbëreshë”.



All’evento, organizzato dal GAL in collaborazione con l’azienda agricola Sanabea, parteciperanno Pasqua Attanasio, Presidente GAL Daunia Rurale 2020; Tommaso Pasqua, Presidente dell’ASP “Castriota e Corroppoli”; Diego Iacono, Sindaco di Chieuti e Mario Massaro, Presidente dell’Associazione Arbëreshë di Chieuti.



L’incontro si chiuderà con una degustazione dell’olio su pane e friselle.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...