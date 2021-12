'Viaggio a Sud': in scena lo spettacolo de La Bottega dell'attore

Narra il magico Sud, terra di antichi proverbi, di misteri, d’incantesimi, di sacro, di profano e di superstizioni, di cibo e di tradizioni popolari. Il nuovo appuntamento è previsto per lunedì 27 dicembre 2021, ore 19:00, Sala eventi Lunarossa, via Camporeale km 2,2.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotarsi al numero +39 320 4942174; accesso consentito solo ai titolari di Super Green Pass. In scena gli attori de La Bottega dell'Attore: Pino Bruno, Maurizia Pavarini, Zeudia Di Fiore, Silvia Possidente e Maria Assunta Impero.

La pièce è un viaggio attraverso la narrazione e i ritratti dei personaggi di storie e paesaggi meridionali, passando per il Gargano ed i Monti Dauni, il tutto con parole e musiche. Un’istantanea dei luoghi resi più remoti dal ritmo lento dei treni che sembrano inoltrarsi in quei paesaggi incantevoli, muovendosi a ritroso nel tempo, su cui incombe la grandezza del passato.

Un viaggio coinvolgente, accompagnato anche dai versi taglienti di Matteo Salvatore, straordinario cantore dei poveri e dei diseredati, divulgatore della musica di tradizione del Gargano, capace di infondere nelle sue ballate un carattere di allegria e comicità, impreziosite con divertenti e irriverenti aneddoti in un vivace affresco di varia umanità.

Storie di gente comune, di cantori, di pastori, di contadini, di passioni e immancabilmente i conflitti che questi attraversano rispetto alle evoluzioni sociali e alle tradizioni che malgrado tutto resistono, caratterizzando le diversità e le identità culturali. Viaggio a Sud, per la regia ed elaborazione testi di Pino Bruno e con la consulenza musicale di Maurizia Pavarini, è prodotto da “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps” con il sostegno del Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3, anno 2020 - Investiamo nel vostro futuro - “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” (Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Custodiamo la Cultura in Puglia).