La via Francigena si percorre in bici: la prima ciclopedalata tra Ordona, Stornarella e Stornara

Si chiama 'la Via Francigena in Bicicletta' ed è la prima edizione di una ciclopedalata escursionistica che ha lo scopo di coniugare, attraverso la sana pratica sportiva del ciclismo, la storia e l’arte, in un’ottica ecosostenibile di valorizzazione globale del territorio. La manifestazione, che si svolgerà il 13 novembre alle 8.30, è organizzata dalle proloco di Stornara, Ordona e Stornarella, con la collaborazione del Comitato "Sulla via di Traiano", delle associazioni 'VeloClub Stornara Asd', 'Stornara Life', 'Stornara Sanitas' e 'Grisù' e vedrà la partecipazione di diverse realtà associative dei Cinque Reali Sitim come La voce delle donne, Giovani per l'Europa, No Walls e Le Ali del Sorriso.

LA MANIFESTAZIONE. Tutto si svolgerà nei territori di Stornara, Stornarella e Ordona. Partenza e arrivo nella città dei murales, all’agriresort “Massarìa”, con due percorsi, con diverso grado di difficoltà, per permettere a chiunque, anche a famiglie e bambini, un’ampia partecipazione in tutta sicurezza. Il primo gruppo di ciclisti sarà composto da uomini e donne più esperti (anche agonisti) e in mountain bike, poiché il percorso si svolgerà lungo 35 km circa con 150 metri di dislivello. Il percorso comprenderà una prima tappa nella città di Ordona, con sosta e ristoro al centro del paese, poi sulla via Francigena Traianea che, attraverso un percorso tecnico prevalentemente sterrato in un suggestivo scenario di saliscendi tra i vasti campi del territorio, condurrà i partecipanti nella città di Stornarella, dove ci sarà una seconda sosta con ristoro alla Villa San Francesco. Si proseguirà per raggiungere Stornara, dove il gruppo verrà condotto in un breve tour cittadino per visitare alcuni dei più coinvolgenti murales, autentici capolavori di Street Art per cui la città è famosa.

LE FAMIGLIE. Un secondo gruppo, invece, formato da famiglie e bambini, percorrerà in sicurezza un percorso di circa 10 Km, attraversando il tratto di via Francigena tra Stornara e Stornarella. Si attenderanno i ciclisti provenienti da Ordona per fare rientro tutti insieme lungo la sicura pista ciclabile che collega Stornarella a Stornara. I gruppi verranno assistiti da due istruttori qualificati, Enzo Melpignano e Adriano Saracino. Prevista anche l’assistenza al seguito, grazie all’aiuto di volontari che presiederanno gli incroci e seguiranno i gruppi in motocicletta. Per chi non disponesse deli mezzi, è prevista anche la possibilità di noleggio a richiesta di e-MTB a pedalata assistita. Sponsor dell’iniziativa sono l’agriresort “Massarìa”, il pub Hang Over, il negozio Talia Sport e la ferramenta “La Bottega.

Per informazioni: Comune di Stornara - Servizio Cultura +39 0885 331211, Pro Loco di Stornara - (Ferdinando) 3200587035, Pro Loco di Stornarella – (Rossana) 3492164182, Cicloistruttori Enzo 333 7834182 - Adriano 338 8919671