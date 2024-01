A Manfredonia torna la magia del Veglioncino dei Bambini: “Fiore all’occhiello del Carnevale”

Torna anche quest’anno il classico e partecipato appuntamento del Veglioncino dei Bambini, giunto alla sua 61esima edizione, che ha come finalità la valorizzazione dell’eccellenza e della creatività delle mamme e delle sarte che artigianalmente realizzano i costumi dei bambini.

L’evento è in programma giovedì 15 febbraio, dalle 17.30, nel LUC di Manfredonia (Lungomare N. Sauro 37).

Come è nella tradizione del Veglioncino, insieme alla Sfilata delle Meraviglie vero e proprio ‘fiore all’occhiello’ del Carnevale di Manfredonia, si tratta di un concorso di maschere indossate dai bambini: i costumi dovranno essere di prevalente realizzazione artigianale e al concorso potranno partecipare bambini dai 2 ai 10 anni.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Proloco di Manfredonia entro le 12 dell'8 febbraio, oppure potranno essere inviate via email all’indirizzo: carnevaledimanfredonia.2024@gmail.com.

Dalla giuria appositamente costituita, saranno valutate le maschere originali realizzate interamente in modo artigianale e le maschere dalla migliore manifattura. I criteri di valutazione riguarderanno l’allegoria, l’originalità e la manifattura del costume, la presentazione e l’interpretazione del personaggio rappresentato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Stefania Fortunato (349.5866172)

Modulo di iscrizione e regolamento sono scaricabili dal sito: https://www.prolocodimanfredonia.it/modulistica.

“I tempi sono strettissimi, come è noto - commenta Francesco Schiavone, presidente della Proloco Manfredonia - ma il gruppo di lavoro non si sta risparmiando per offrire alla comunità una manifestazione all’altezza delle nostre tradizioni. Parte la macchina organizzativa del 61esimo Veglioncino dei Bambini, sarà per tutti emozionante vivere anche questo evento”.