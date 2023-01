Al Museo del territorio con il laboratorio 'Vasai per un giorno'

Si intitola ‘Vasai per un giorno’ il primo laboratorio di archeologia del nuovo anno, dedicato ai bambini. Per questi ultimi giorni di vacanza, è in programma un nuovo appuntamento, il 5 gennaio alle ore 10.30, con i laboratori per bambini di Archeologica s.r.l. in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Foggia e il Museo del Territorio.

Dopo aver visto assieme nei precedenti laboratori come scava un vero archeologo, ai piccoli partecipanti verrà mostrato in questo laboratorio lo studio dei reperti ceramici, dal rinvenimento al laboratorio e alla esposizione nei musei; saranno analizzate le diverse forme e gli usi, per scoprire così che cosa ci raccontano del passato. Al termine del percorso, i bambini realizzeranno con le proprie mani il loro vaso, proprio come un vero vasaio, con l’antica tecnica del colombino.

Il laboratorio ‘Vasai per un giorno’ è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni. Il costo previsto per l’attività è di 5 euro a persona. L'attività avrà inizio alle ore 10.30 presso il Museo del Territorio, via Arpi 155 - Foggia, e terminerà alle ore 12.00 circa. I genitori possono facoltativamente assistere al laboratorio. Le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire attraverso la compilazione del form di Google al seguente link: https://forms.gle/dpsznBPNN6TeNkxZ9.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo archeologicasrl@gmail.com o telefonare al numero 329.9585536.

Per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, il laboratorio di archeologia è rivolto ad un numero limitato di partecipanti. Per questo motivo è richiesta la prenotazione obbligatoria. L’attività si considera confermata non appena si sarà raggiunto un numero minimo di prenotazioni.