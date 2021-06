'Vai col Vento!': conclusa l'ottava edizione con la premiazione di una scuola di Biccari

Si è svolta ieri, via webinar, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione di 'Vai col Vento!', il progetto formativo promosso da Erg con la collaborazione di Ancitel Energia Ambiente, sui temi legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibilità che ha coinvolto 201 classi di 59 scuole secondarie di primo grado provenienti da 14 diverse regioni italiane, per un totale di 3876 alunni.

Nel corso della cerimonia sono state proclamate le classi vincitrici del concorso 'L’interpretazione della presenza delle produzioni eoliche nel territorio e l’utilità dell’energia eolica nella lotta ai cambiamenti climatici', collegato al progetto. I 'Vcv21 Awards' sono andati agli studenti di classi dell’IC 'Capuana' di Mineo (Ct), all’ Ic 'Lanfranco' di Gabicce Mare (Pu), all’ IC 'Cassarà- Guida' di Partinico (Pa) e all’IC 'Busciolano' di Potenza. Il 'Vcv21 School of the Year', riconoscimento assegnato agli istituti scolastici che si distinguono per la loro sensibilità ai temi legati a ambiente, climate change e energie rinnovabili, è stato invece assegnato all’IC 'Sant’ Eufemia' di Lamezia Terme, all’ IC 'Roseti' di Biccari (Fg) e all’IC 'Bassi-Catalano' di Trapani. La Giuria ha inoltre assegnato all’IC di Maida (Cz) un 'premio speciale' per la fedeltà dimostrata negli anni al progetto. 'Vai col Vento!' punta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle energie provenienti da fonti rinnovabili, le tecnologie usate e i benefici ambientali che ne derivano.

Il progetto è dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado dei Comuni in cui sono presenti gli impianti di produzione di Erg; fornisce informazioni focalizzate sul tema della sostenibilità, della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, informazioni sugli impianti e sulle tecnologie gestite da Erg (vento, acqua, sole). Grazie all’elevato valore socio-ambientale, il progetto negli anni ha ricevuto il Patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Per fare fronte alle nuove modalità didattiche determinate dalla pandemia, Erg ha sviluppato una piattaforma e-learning che contiene i principali argomenti relativi al progetto attraverso la quale è possibile esplorare un tour virtuale che accompagna docenti e studenti alla scoperta della sostenibilità di Erg, aprendo un sipario sul mondo del solare, dell’eolico e dell’idroelettrico.

Al suo interno sono stati inseriti contenuti informativi, video tutorial e materiale didattico, come giochi e linee guida, a supporto del docente per una attività didattica divertente e formativa. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Simone Togni e Luca Bragoli, rispettivamente presidente e vice presidente di Anev, Giuseppe Consentino, Head of National Relations di Erg e Giuseppe Rinaldi, consigliere delegato di Ancitel Energia Ambiente, insieme alle istituzioni locali e ai dirigenti scolastici, professori e alunni degli istituti vincitori.