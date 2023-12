Esce ‘Baki’, il nuovo album dell’handpan player Maurizio Rana sbarca su tutte le piattaforme

Esce domani, lunedì 11 dicembre, su tutte le piattaforme musicali ‘Baki’, il nuovo album dell’handpan player pugliese Maurizio Rana, curato dall’etichetta RadioSpia.

Si tratta di un lavoro di 15 tracce e oltre 60 minuti. Lo strumento protagonista è spesso al centro di arrangiamenti strumentali ed orchestrali che spaziano dal minimale al molto complesso e moderno.

Insieme agli handpan di Maurizio Rana e ai suoni di Marco Maffei (che ha prodotto, orchestrato e suonato sintetizzatori e diversi strumenti a corda e a percussione), hanno collaborato in alcuni brani anche Torindo Colangione (basso), Giovanna Russo (campane tibetane, shruti box, percussioni), Mickael Brest (handpan, gong), Edgardo Caputo (piano elettrico), Mario Longo (violoncello), Gerry Ruotolo (piano), Luigi Lo Polito (accordion), Angelica Morgese (voce), Cinzia Diaferio (voce) e Mario Pio D'Angelo (voce).

Questa quinta pubblicazione di Maurizio Rana ne consacra lo stile internazionale di player e di sperimentatore, già riconosciuto in diversi ambienti vicini alla new age.

“Il lavoro di ricerca sulle idee musicali di Maurizio Rana, sebbene germogliato in una città del sud Italia, sta già facendo scuola nel mondo, dimostrando ancora una volta che la creatività e il coraggio di osare sono la linfa organica nell’arte del passato e in quella del futuro”, afferma il sound engineer Marco Maffei, responsabile dell’etichetta RadioSpia.

L’album sarà presentato in un doppio evento dal titolo ‘Handpan & New Age (musiche e conversazioni sul benessere contemporaneo)’ giovedì 14 dicembre presso il Fuori Squadro, in vico Arco Contini 13 a Foggia.

Alle 17:30, il giornalista Gianni di Bari dialogherà con l’artista e la produzione, alle 20:30 ci sarà una performance per handpan di Maurizio Rana, con degustazione ed ingresso su prenotazione (info al numero 3385248790 – 20 posti disponibili).

Dal 9 dicembre è online il videoclip del brano di apertura ‘Ali Appone’, girato a Castelfiorentino e a Deliceto (link:https://youtu.be/GyBDO9pfte0).