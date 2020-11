Università di Foggia: la self-leadership di Sandro Formica protagonista del 'Talent for career'

“A scuola abbiamo studiato dalla prima elementare alla maturità oltre 20mila ore e non abbiamo studiato nemmeno per un’ora noi stessi. Lo stesso avviene all’Università”. Parola di Sandro Formica, PH.D. e Professore di Scienza del Sé presso la Florida International University, definito da Forbes Italia lo “Scienziato della Felicità”, che facendo tappa presso l’Università di Foggia continua a diffondere l’insegnamento accademico del benessere interiore, sotto forma di Felicità personale e successo professionale basati prima di tutto sull’auto-consapevolezza ovvero la conoscenza di sé, tanto più necessaria in epoca Covid.

Domani 18 novembre alle ore 11.00 sarà protagonista, con l’inspirational speech gratuito “Coltivare il successo professionale? Parti dalla Self-leadership!”, dell’innovativa Virtual Fair “Talent for Career”, fiera del lavoro che si terrà online da oggi 17 al 19 novembre.



Ma come gli studenti potranno concretamente diventare individui auto-consapevoli e quindi leader di successo, allenando così la Self-leadership? Scoprendo i propri bisogni, valori, talenti, imparando il linguaggio delle emozioni e ad usare l’immaginazione per allenare la creatività, applicando la comunicazione empatica per costruire relazioni, il tutto in allineamento con il proprio proposito di vita. Potranno così diventare un modello positivo che ispira il team e loro futura azienda, co-costruendo il benessere delle persone, innovando processi e creando modelli organizzativi che siano sostenibili, generando un impatto positivo su tutto il sistema.



L’insegnamento di Formica si basa sulla Scienza del Sé, metodo trasformativo unico per il perseguimento di una Felicità sostenibile e fondato su evidenze scientifiche, da lui ideato a partire dalla sua personale ricerca del benessere interiore e che ha già aiutato 10.000mila persone a trasformare le loro vite. È un metodo che permette di trovare la propria bussola interiore, necessità tanto più urgente in piena emergenza Covid, in cui sono crollate tutte le certezze esteriori. Mentre le lezioni di Felicità, negli Stati Uniti, sono ormai un must nei prestigiosi atenei di Harvard e Yale, in Italia, dopo l’Università di Palermo, da questa alle prossime settimane Formica integrerà il suo modello nell’insegnamento anche presso l’Università La Sapienza di Roma.

"La Virtual Fair è promossa dal nuovo Career Development Center di Ateneo e dall'Area orientamento e Placement di Unifg, in collaborazione con ELEhub-La trasformazione positiva".

