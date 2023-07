Uniti per Ioanna: a Foggia un'asta di beneficenza per aiutare la 25enne affetta da acondrodisplasia

Ha superato gli 8mila euro la raccolta fondi per acquistare una macchina attrezzata per Ioanna. Ma ne mancano altri 42mila per restituire la libertà, che per gli altri è normalità, alla 25enne di Foggia affetta da acondrodisplasia ossea, portatrice di cannula tracheostomica per una grave insufficienza respiratoria.

L’evento ‘Uniti per Ioanna’ punta a far lievitare la somma con l’aiuto di tutti i foggiani - e non - di buon cuore e contribuire a raggiungere l’obiettivo. Domenica 16 luglio, con inizio cena a partire dalle 20, è stata organizzata un’asta di beneficenza da Papone 2.0 Food & Drink.

Live painting, un laboratorio creativo per bambini e live music con Fabio Caputo and Dirty Bad Company animeranno la serata. Le opere realizzate nel corso dell’iniziativa e quelle donate da altri artisti, raccolte dagli organizzatori nei giorni scorsi, saranno battute all’asta e l’incasso sarà devoluto in beneficenza per Ioanna.

Il locale che ospita l’evento promette musica, buon cibo e tanti sorrisi. La raccolta fondi è stata aperta più di un anno fa, ma il desiderio di Ioanna non è stato ancora esaudito. È costretta a chiamare un taxi o un’ambulanza per andare a fare controlli e visite. Un’auto attrezzata le consentirebbe di spostarsi liberamente in città, anche solo per una passeggiata lontano da casa, senza sentirsi prigioniera.