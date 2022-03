'Una vita da social' sbarca a San Severo: un succeso la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato

Dopo aver attraversato lo stivale. il truk della polizia di Stato nella giornata di ieri proveniente da Andria, è giunto a San Severo.

Il mezzo allestito con un’aula didattica multimediale, ha fatto sosta in via Martiri di Cefalonia presso il palazzo nuovo di città. Gli operatori della polizia postale con il dirigente del compartimento della polizia postale e delle comunicazioni Puglia, insieme alla responsabile dell’ufficio minori e dello psicologo della polizia di stato della questura di Foggia, hanno incontrato in modo cadenzato oltre 250 studenti, genitori e insegnanti, affrontando i temi della sicurezza online, spaziando dall’ambito giuridico a quello psicologico.

Agli studenti è stato anche consegnato il libro 'cuori connessi' che rientra nella campagna formativa per il corretto utilizzo della rete.