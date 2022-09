‘Una pizza per Songa’: a Peschici cena solidale dei pizzaioli garganici

Torna l?ormai tradizionale appuntamento con la solidarietà dell?associazione pizzaioli garganici. Sarà la pizzeria Piccadilly di Peschici a ospitare la cena solidale, lunedì 19 settembre, a partire dalle 20. Quest?anno s?intitola 'una pizza per Songa?, iniziativa per portare un aiuto concreto ai bambini del Congo.

In apertura, sarà illustrato il progetto ?Una stella per Songa? di reach Italia onlus, presente con una sua delegazione. A seguire, sarà presentato il libro ?Sotto un?altra luna' di Matteo Calà. Ospite della serata, Santino Caravella con il suo ?enogastro-comico?.

Spazio, poi, alle degustazioni con un menu garganico: ?la focaccia secondo Bevere? (Luigi Bevere), ?uno chef in pizzeria? - cefalo, rape e bottarga su pan focaccia (Mario Falco, Luigi Bevere), giardino del Gargano ?la vampa? con pomodorino giallo, lampascione, primo sale, arancia, basilico (Nicola Vecera), l?alieno - ragù di granchio reale, basilico fritto, olive Peranzana, pasta kataifi, bottarga (Vincenzo D?Apote), u panzerot nano ? musciska, caciocavallo podolico, pomodoro, mozzarella (Francesco Iannone).

?In un momento innegabilmente difficile per noi, quando i problemi ci attanagliano e non ci fanno dormire la notte, proviamo a distogliere la mente dai pensieri negativi con la beneficenza ? afferma il presidente dell?associazione pizzaioli garganici Vincenzo D?Apote - È un piccolo gesto, importante per chi lo riceve. È un messaggio di speranza?.