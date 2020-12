'Un Natale Solidale', l'evento benefico di 'Art e Music Event' di Lucera

L'Art & Music Event rappresentata da Antonio Colatruglio con la collaborazione della Caritas Diocesana di Lucera e la Sezione Avis presentano – ‘Un Natale solidale’.

Mai come in questo momento così particolare dovuto al diffondersi della pandemia COVID-19, che stà colpendo duramente la nostra città Lucera e anche gran parte delle Capitanata, abbiamo pensato di raccogliere dolci e giocattoli nuovi da donare alle famiglie meno fortunate di noi.

I doni verranno consegnati in completa sicurezza dai volontari della Caritas e dell'Avis sotto la direzione di Suor Carmela, referente della Caritas Diocesana. Il momento che stiamo attraversando non è dei migliori ed è per questo che dobbiamo continuare a donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi.

L'iniziativa è stata cosi apprezzata che ne farà parte anche l'associazione di volontariato “I Diversabili” Onlus che realizzeranno per l'occasione, con l'aiuto dei loro ragazzi, dei dolci di cioccolato da donare ai bambini.

Il tutto sarà collegato ad un altro evento del tutto innovativo e tecnologico che ormai si sta divulgando sulla piattaforma facebook, le dirette.

Giorno 20 dicembre sulla pagina facebook di Art & Music Event partirà la prima “Maratona web di Natale” per cercare di sensibilizzare la città di Lucera e chi si collegherà.

Saranno 4 dirette facebook che toccheranno vari temi:

la prima diretta sarà concentrata per i più piccoli, con la lettura di una fiaba natalizia letta dal Consigliere Regionale Antonio Tutolo, da una location particolare;

la seconda toccherà i palati di ognuno di noi con la ricetta dello Chef Massimo Scirocco;

la terza arriverà nelle case dei collegati per realizzare un dolce con " Le Torte di Antonietta" Cake Design Antonietta Castiello;

la quarta ed ultima, da una location particolare e suggestiva, partirà una diretta radiofonica con il mitico Dj Frank e la voce di Vito De Girolamo.

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito vivamente Antonio Colatruglio Antoine Dj, Eugenio Montanello videomaker e Umberto Marucci producer.

Ringrazio con affetto le aziende del territorio che si sono rese disponibili per la duvulgazione del progetto, tra cui: la Cantina la Marchesa, la libreria Kublai, Pasta Puà e l'Hotel Federico II.