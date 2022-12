''Un'avventura a vele spiegate''. La mostra sulle Cronache di Narnia degli Aficionados

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L'incontro è stato tenuto dal Dott. Paolo Gulisano, medico e saggista esperto di letteratura fantasy, e dal curatore della mostra Andrea Pari. L'iniziativa nasce dal desiderio di creare continuità con il lavoro educativo che stiamo svolgendo assieme ai bambini nel nostro centro invernale, il cui tema sono proprio i racconti delle Cronache di Narnia, offrendo all'intera comunità sannicandrese la possibilità di immergersi nella storia di uno dei sette libri che compongono la fantastica saga. La serata di sabato ci ha ulteriormente confermato lo straordinario potere che storie fantastiche come quelle delle Cronache di Narnia custodiscono al loro interno. Con dirompente semplicità infatti riescono a parlare della vita di ciascuno di noi a qualsiasi età le si legga. Lo stesso Lewis scrive "Un libro non merita di essere letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a cinquanta". L’autore partorisce infatti la saga quando ha già cinquantadue anni, non è dunque un ragazzino ma queste storie traggono origine dalla sua parte più autentica e vera: la sua parte bambina. Fortemente legato da un sentimento di amicizia all'autore de "Il Signore degli anelli" J.R.R. Tolkien, Lewis si dedica alla stesura del mito, un genere che induce il lettore a porsi domande: atteggiamento proprio dei bambini. Scrive infatti Lewis: “Vi fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte, ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino, chiedi ancora”. Tutte le avventure che vivono Lucy e i suoi compagni rappresentano la quotidiana lotta contro il male a cui siamo chiamati. Il segreto che permette, anche con fatica, di proseguire il viaggio intrapreso è riposto nello sguardo puro e semplice di Lucy che anche nell’oscurità non perde la speranza invocando l'aiuto e la presenza di un amico più grande, Aslan L’evento è stato possibile anche grazie al sostegno del Centro di Servizi al Volontariato di Foggia (CSV) che ha sostenuto l’iniziativa con l’Avviso di Promozione Sociale 2022. Non perdete quindi questa occasione per salpare con noi a bordo del Veliero dell’Alba! Vi aspettiamo nel convento adiacente alla Chiesa Santa Maria delle Grazie, fino al 15 dicembre dalle 19:30 alle 21:00. - Associazione Studentesca Aficionados