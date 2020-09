'Un assist per Rocco': parte il fantacalcio solidale per il bomber Augelli

È tempo di Fantacalcio. È tempo di solidarietà. È tempo di iscriversi al Fanta Social: un assist per Rocco.

Che cosa è il Fanta Social

Il Fanta Social vuole utilizzare il famosissimo gioco del fantacalcio per scopi sociali, nello specifico come strumento di raccolta fondi per cure, progetti sociali e altro. La prima edizione nasce come raccolta fondi per l’amico e bomber Rocco Augelli, alle prese con una rara malattia: tutte le quote andranno direttamente al crowfounding già attivo. (vedi il regolamento).



La quota di iscrizione è fissata a partire da 30 euro. Per iscriversi basta seguire le indicazioni oppure clicca su questo link.

1. Se non si possiede già un account iscriversi al sito www.fantacalcio.it

2. Versare la quota di iscrizione a partire da 30 euro (essendo beneficenza, abbiamo fissato un minimo di quota, ognuno può decidere liberamente se donare di più) da versare direttamente sul link della raccolta fondi esistente: una speranza per Rocco, uniti si può, inserire nel messaggio la dicitura “partecipo al Fanta Social – un assist per Rocco” e fare lo screenshot completo.

3. Mandare una mail a info@oskeneoltrelascena.it con i propri dati: nome, cognome, data di nascita, paese di residenza, numero telefonico e allegare lo screenshot di avvenuta donazione (si accetteranno come quote di partecipazione soltanto le donazioni che avverranno dalla data di inizio iscrizione al fanta social, le donazioni fatte in precedenza non valgono. Questo per aggiungere soldi alla raccolta fondi e sperare di avvicinarci presto all’obiettivo)

4. Verrà inviata una mail di invito alla Lega Fanta Social – Una speranza per Rocco.



Ideato e organizzato dallo staff dell’associazione Oskené – Oltre la Scena (www.oskeneoltrelascena.it) nelle persone di Christian Palladino, Matteo Savino, Michele Aucello.