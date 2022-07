‘Musica nelle Corti di Capitanata’, ultima settimana di concerti

Ultima settimana di concerti per la 26esima edizione della rassegna 'Musica nelle Corti di Capitanata'. Si parte lunedì 18 luglio con l’appuntamento conclusivo dei 'Giovani talenti in concerto'. Nel chiostro di Santa Chiara si esibiranno i giovanissimi studenti del Conservatorio Yuri Andrea Pipo (chitarra), il duo Enza Rendina (violino)-Simone Niro (pianoforte) e il Dama Saxophone Quartet formato da Melanie Armillotta, Angelo Riccardo, Angelo Iatesta e Daniele Facciorusso. In programma brani di Mauro Giuliani, Roberto Schumann e Alexander Glazunov.

Martedì 19 sarà la volta del Persichetti Trio Brasil (Gioia Persichetti alla voca, Gianluca Persichetti alla chitarra e Marco Persichetti al pianoforte) con 'Itinerario Brasile', un viaggio emozionante e coinvolgente nel vasto mondo della musica popolare brasiliana, dei suoi stili e dei suoi tanti autori.

Finale di rassegna giovedì 21 con il Galà lirico-sinfonico durante il quale verranno assegnati il Premio Corti di Capitanata e la borsa di studio in memoria dell’ex studente Giuseppe Graniero. I cantanti in scena saranno i soprani Carmen Maria Aurora Bocale, Noemy De Fina, Loredana Martino e Feng Yuqui; il mezzosoprano Giusy Salcuni, i tenori Zhang Yang e Zhu Zeyu, i baritoni Fabrizio Crisci e Kim Joong Kwon. Ad accompagnarli l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dai Maestri Nicoletta Basta, Federica Fornabaio, Simone Gambaro, Teresa Laera, Angelo Manzara e Antonio Russo. In scaletta brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi e Umberto Giordano. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.