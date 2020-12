'Uccelli' dà il via a 'Lo facciamo così'. Un mese di teatro e musica insieme da casa con Bottega degli Apocrifi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sarà “Uccelli” a dare il via a Lo facciamo così, la nuova iniziativa promossa dalla compagnia Bottega degli Apocrifi in programma su piattaforma digitale. Sabato 5 dicembre alle ore 22 e domenica 6 alle 17.30 proviamo a risollevare lo sguardo, le aspettative e le aspirazioni con Uccelli, l’ultima produzione della compagnia la cui tournée è stata bruscamente interrotta a marzo scorso dall’emergenza sanitaria. Non si tratterà di uno spettacolo in streaming ma di un video rieditato per l’occasione, scelto assieme agli altri della rassegna perché particolarmente adatto (per la natura dello spettacolo e per le riprese) anche alla visione su schermo. “Partiamo alle 22.00 di sabato pensando ai ragazzi, gli oltre 100 che hanno preso parte allo spettacolo a novembre scorso e tutti i ragazzi a cui fa effetto rientrare in casa di sabato per le 22.00 … ci piace l’idea di dargli un appuntamento. Al termine della visione di domenica 6 ci si ritroveremo insieme, pubblico e artisti, com’è sempre avvenuto in teatro a fine spettacolo: ci faremo domande su quello che abbiamo visto insieme … o magari ci guarderemo solo negli occhi dopo tanto, troppo tempo” dicono gli Apocrifi. Uccelli è un progetto speciale nato da una folle idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone a partire dalla follia di Aristofane, che affronta i temi sempre attuali della creazione di una città ideale, della democrazia costantemente messa a rischio dalla mancanza di consapevolezza, del fascino del populismo sugli elementi più fragili. Uno spettacolo che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini: una produzione di Comunità. Un rito collettivo che sembrava il più giusto per inaugurare questo esperimento. Dopo aver debuttato a Manfredonia, “Uccelli” è stato riallestito a Saragozza, – permettendo alla compagnia di esportare non solo un prodotto artistico, ma un processo creativo con la comunità del luogo – ed è poi tornato in Italia per cominciare la sua lunga tournée, bruscamente interrotta a marzo scorso. Nel 2019 ha ricevuto una segnalazione al Premio Rete Critica 2019 come miglior progetto di compagnia. I biglietti per “Uccelli” sono disponibili sul sito Eventbrite. Al momento dell’acquisto verrà fornito il link per la visione dello spettacolo e il link d’accesso all’incontro con gli artisti (se associato alla fascia oraria scelta) Il costo del biglietto per il singolo evento a € 7,00 (immaginando così che una famiglia con quel costo assista tutta insieme allo spettacolo). Fino al 5 dicembre è inoltre possibile acquistare l’abbonamento a 5 titoli al costo di € 25,00. INFO E ISCRIZIONI Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla” 0884/532829 – 335/244843 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 bottegadegliapocrifi@gmail.com

