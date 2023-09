100 studenti foggiani in scena con 'Gli Uccelli' di Aristofane

‘Gli Uccelli’, la commedia che Aristofane mise in scena per la prima volta nel 414 a.C., arriva a Foggia. Merito della Bottega degli Apocrifi che la metterà in scena sabato 14 ottobre. Si tratta di una produzione particolare, ‘di comunità’: accanto agli attori e ai musicisti della compagnia, infatti, sul palco ci saranno anche alcune fasce della comunità che ospita il progetto, ovvero 100 bambini e adolescenti provenienti dall’ITS ‘Notarangelo-Rosati’, dall’istituto comprensivo ‘Catalano-Moscati’, dal Liceo Scientifico ‘A. Volta’ e dal Circolo Didattico ‘San Ciro’.

La presentazione del progetto (realizzato dal Comune di Foggia in sinergia con il Teatro Pubblico Pugliese e in collaborazione con Parcocittà e quattro scuole della città) si terrà venerdì 29 settembre alle 17 presso l’auditorium del ‘Notarangelo-Rosati’.

All’incontro interverranno Sante Levante (direttore del Teatro Pubblico Pugliese), Giuseppe D’Urso (già presidente del Teatro Pubblico Pugliese e promotore del progetto nella città di Foggia), Irene Sasso (dirigente ‘Notarangelo Rosati’), Antonella Lo Surdo (dirigente ‘Catalano-Moscati’), Stefania Stango (docente del liceo ‘A. Volta’), Tiziana Zappatore (dirigente ‘San Ciro’), Cosimo Severo (direttore artistico della compagnia Bottega degli Apocrifi e regista dello spettacolo) e i ragazzi degli istituti coinvolti.

Testo di oltre 2.500 anni fa, risulta essere quanto mai attuale per la tematica di fondo: la ricerca della città ideale e il potere di strumentalizzazione della parola. Questa, infatti, è la trama.

Due amici, stanchi di una società gretta e corrotta, decidono di abbandonare la patria e di realizzare un progetto grandioso: fondare una città ideale Nubicuculia, città degli uccelli posta fra gli uomini e gli dei. Iniziano i lavori dopo aver vinto la ritrosia dei volatili con la storia che il governo dell’universo in realtà spetterebbe agli uccelli perché in passato è stato usurpato loro dalle divinità.

Presi ‘per fame’ (la nuova città impedisce al fumo dei sacrifici di arrivare sull’Olimpo), gli dei mandano una delegazione a Nubicuculia per trattare una tregua, ma saranno costretti ad accettare le condizioni degli uccelli: i volatili diverranno gli esecutori del potere divino tra gli uomini, mentre uno dei due umani artefice del tutto sarà nominato successore di Zeus e diventerà sposo di Regina, la donna depositaria dei fulmini del padre degli dei.