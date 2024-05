A Troia torna la festa della transumanza

Mercoledì, 29 maggio, il comune di Troia tornerà ad accogliere la transumanza delle pecore verso la montagna. Seguendo il tratturello Foggia – Camporeale (diramazione del regio tratturo Candela – Pescasseroli) i pastori condurranno il gregge ai freschi pascoli montani, dove trascorrerà i mesi estivi ed autunnali, fino a dicembre, quando tornerà in pianura. La partenza è programmata per le 7.30 dall’azienda agricola ‘Fratelli Carrino’ (in località Masseria Pavoni a Borgo San Giusto nel comune di Lucera).

Ricalcando l’antico tracciato della Via Francigena e della Via Traiana, il gregge attraverserà via Regina Margherita, nel cuore del centro storico della Città del Rosone. Nella piazza antistante la splendida cattedrale romanica, i soci del Museo Contadino Vivente di Troia, in collaborazione con la pro loco, allestiranno scene di vita agreste, mentre i maestri casari riproporranno la trasformazione del latte secondo le antiche tecniche. Il gregge proseguirà il cammino in direzione Celle di San Vito – Faeto fino a raggiungere, per la sosta notturna, Serra dei Bisi nel Comune di Troia. Qui, i viaggiatori al seguito della transumanza potranno rifocillarsi con i piatti della tradizione pastorale e formaggi locali preparati dai soci del Museo Contadino Vivente di Troia. Il viaggio riprenderà giovedì mattina e si concluderà nel pomeriggio intorno alle 17 in località Santa Luciella nel Comune di Orsara di Puglia, al confine con i monti dell’Irpinia.

L’intero evento sarà coordinato dalla Polizia Locale del Comune di Troia con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Troia e dell’Associazione di Protezione Civile TUR 27.