A Troia appuntamento con la festa del grano

Il 7 luglio a Troia si festeggia la fine della mietitura con la ‘Festa del grano’. L’evento intende essere un’occasione per celebrare le antichissime tradizioni e i riti legati alla mietitura. Durante la giornata, nelle singole piazze saranno mostrate le fasi di lavorazione del grano, dalla trebbiatura con antichi attrezzi agricoli alla molitura. Una vera e propria immersione nel passato con una sorta di museo a cielo aperto degli attrezzi della tradizione contadina.

Start alle19 con musica itinerante, concerti, esposizione di prodotti da parte di aziende locali e degustazione enogastronomica. Il tutto sarà caratterizzato dall'acquasale da guinness, un lungo e composito filone di pane che si snoderà lungo via Regina Margherita per valorizzare e gustare uno dei prodotti tipici della cultura culinaria del territorio. Per i bambini ci sarà la possibilità di prendere parte ai ‘giochi di una volta’. Il tutto allietato da musica itinerante a cura dei FolkUria e dal concerto finale dei Tarantula Garganica in piazza Episcopio.