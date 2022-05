A Troia il teatro dei ragazzi del teatro pubblico pugliese

Una rassegna di teatro per famiglie destinata agli spettatori del domani. È con questo obiettivo che il comune di Troia ha aderito alla rete del progetto Daunia for kids in cui rientrano alcuni dei comuni della provincia di Foggia, in particolare quelli più piccoli che hanno aderito al teatro pubblico pugliese negli ultimi anni, interessati a realizzare rassegne di spettacoli per i più piccoli e le loro famiglie, in collaborazione con il teatro pubblico pugliese.

Dopo il primo spettacolo, programmato per il 24 aprile scorso, adesso la stagione entra nel vivo con altri tre appuntamenti, tutti in programma nel mese di maggio al Teatro Cimaglia alle ore 18.30. Si parte domenica 8 maggio con 'La fabbrica dei sogni', regia e testo di Luciano Veccia, si prosegue domenica 15 maggio con 'l'arco di Atlanta' di galleria Manfredi e si finisce il 22 maggio con 'Dulcinea e Chisciotte'.

"Siamo davvero orgogliosi e felici di aver organizzato questa prima stagione teatrale per famiglie a Troia e la risposta per il primo spettacolo è stata già molto buona – dice il presidente del teatro pubblico pugliese, Giuseppe D’Urso. "Questi spettacoli per famiglie sono godibilissimi dai più piccoli ma anche dai loro accompagnatori e hanno un forte valore non solo educativo ma anche culturale, come tutto il teatro. E per questo dunque che invitiamo genitori, nonni, zii che ancora non lo hanno fatto ad accompagnare i piccoli alla scoperta del teatro e a scoprirlo insieme a loro".

"Siamo felici di riaprire le porte del cimaglia con un cartellone tutto dedicato al teatro ragazzi e alle famiglie. Ripartire dal teatro, dopo la lunga pausa forzata, è tornare a fare comunità; è tornare a vivere. Al teatro pubblico pugliese, capace di coniugare cultura, arte e territorio, rinnoviamo il nostro sostegno e la nostra gratitudine" aggiunge Fausto Aquilino, assessore alla cultura del comune di Troia.

Info: www.teatropubblicopugliese.it