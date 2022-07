A Troia la mostra di Jack Poliseno su Batman, il supereroe che compie 83 anni

L'artista troiano Gianfranco "Jack" Poliseno ha inaugurato ieri sera, nel Museo Ecclesiastico Diocesano di Troia, la sua mostra in onore dell'uomo pipistrello. 17 quadri realizzati in arte digitale, tranne uno, per ripercorrere la storia di Batman che, quest'anno, compie 83 anni. Le opere esposte ritraggono sia il supereroe che i suoi acerrimi nemici, contro i quali combatte quotidianamente per ristabilire l'ordine nella sua Gotham City.

Star della serata, la Batmobile a grandezza reale, interamente costruita con cartoni riciclati. Un progetto che ha tenuto impegnato Poliseno per più di 3 mesi, per riprodurre l'auto che Batman utilizzava nei cartoni animati anni '90. Come spiega l'artista, ricorrere al riciclo di cartoni è stato un modo per celebrare l'impegno che la sua Troia mette da 10 anni, tanto da guadagnarsi l'appellativo di 'Comune riciclone'.

La mostra sarà visitabile, gratuitamente, fino al 31 luglio, presso il Museo Ecclesiastico Diocesano di Troia, di fronte la famosa Cattedrale del rosone.