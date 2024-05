Nasce a Troia il primo ‘Spazio Neutro’ dei Monti Dauni. L’inaugurazione è prevista per martedì 28 maggio alle 17.30. Si tratta di un servizio dedicato agli incontri protetti genitori-figli, già attivo da tempo nell’ambito del Centro Servizi alla Famiglia e che oggi viene dotato di una sede, di tecnologie e strumenti idonei allo svolgimento degli incontri in sicurezza. La struttura, intitolata ad Alma Pompea Martino, compianta assistente sociale dell'Ambito di Troia, è ubicata nell’ex convento di San Domenico.

Durante la cerimonia è previsto l’intrattenimento musicale a cura dei ragazzi dell’Orchestra Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Troia, alle 18.30 presso l'auditorium Jean-Marie Martin. Unico esperimento in provincia di Foggia dedicato ai minori, premio della Regione Puglia per il programma PIPPI, l'Orchestra Sociale dei Monti Dauni diretta dal maestro Andrea Gargiulo si esibirà, per la prima volta, in occasione dell'inaugurazione.