A Roseto Valfortore torna la festa del grano e degli antichi mestieri

Roseto Valfortore si prepara alla sesta edizione della ‘Festa del grano e degli antichi mestieri’. L’appuntamento è per il 20 e il 21 luglio. Per l’occasione si festeggerà la ripresa delle attività dell’antico forno a paglia ‘A Farnaral’, dal nome di un vecchio attrezzo che serviva per setacciare il grano, che potrà servire non solo la piccola comunità ma anche i paesi limitrofi. La struttura sarà gestita da esperti in promozione turistica e gastronomica a livello internazionale.

Tra gli eventi programmati per sabato 20 luglio, a partire dalle 9.30 visite guidate (su prenotazione), alle 10.30 laboratorio di mani in pasta presso il forno a paglia (su prenotazione), alle 18.00 rappresentazione con metodo antico della mietitura e pressatura a cura della Consulta Anziani presso la R.S.A. in località Paduli, e la possibilità di vivere l’esperienza di un volo in mongolfiera nel campo sportivo San Rocco. Alle 19.30 inaugurazione dell'antico forno, mentre alle 21.30 percorso enogastronomico con rievocazione della giornata culinaria contadina (dalla colazione alla cena) e degli antichi mestieri nel centro storico. Allieterà la serata la musica folk.

Domenica 21 luglio dalle 7.00 passeggiata naturalistica che unisce due aree di elevato valore naturalistico, la Rocchetta e i mulini ad acqua (un percorso di circa 2 KM con colazione contadina all’arrivo presso l’area naturalistica dei mulini ad acqua). Alle 10 incontro-dibattito ‘Programma Leader CSR Puglia 2022/2027 GAL Meridaunia: nuove opportunità per i Monti Dauni, agricoltura innovativa’, alle 18.00 dimostrazione della molitura del grano presso i mulini ad acqua e a seguire assaggi di pane e pizza presso il forno a paglia. Alle 21.30, a conclusione della manifestazione, sfilata di abiti d’epoca e serata musicale con Nino Martino.