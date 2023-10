Tutto pronto per la quarta edizione del 'Trofeo pizza garganica'

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli estimatori della Regina d’Italia. Si terrà martedì 10 ottobre la quarta edizione del Trofeo pizza garganica. L’appuntamento è alle 10.30 presso la pizzeria ‘Pummarella’ di Apricena e a sfidarsi saranno anche quest’anno i pizzaioli provenienti non solo dal Tacco dello Stivale, ma dall’intero Belpaese.

Lo scopo, come sempre, è quello di dedicare una giornata alla valorizzazione dei prodotti made in Gargano e Capitanata e alla loro conoscenza da parte di chi viene da altre realtà. Novità di quest’anno, l’introduzione della pizza Lady dedicata alle massaie e non, che vorranno mettersi in gioco. L’evento, organizzato dalla Associazione Pizzaioli Garganici e patrocinato dal Comune di Apricena, è aperto al pubblico.