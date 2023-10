Torna il Trofeo Pizza Garganica: pizzaioli provenienti da tutta Italia si sfidano ad Apricena

Torna l’evento di promozione territoriale organizzato dalla Associazione Pizzaioli Garganici. Giunto al 4^anno Il 10 Ottobre ore 10:30 presso Pummarella Apricena ci sarà il via alla competizione gastronomica che vedrà gareggiare e sfidare pizzaioli provenienti dal Gargano, Puglia e resto d’Italia.

Patrocinato dal Comune di Apricena, lo scopo come sempre è quello di dedicare una giornata alla valorizzazione dei prodotti Made in Gargano e Capitanata e alla loro conoscenza da parte di chi viene da altre realtà. Aperta al pubblico quest’anno è stata introdotta pizza Lady dedicata alle massaie e non, che vorranno mettersi in gioco. Chiusura gara con premiazione ore 19:30 con una giuria importante e cena di gala serale.

Info 3343035067