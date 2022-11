'Dante pop e rock': Trifone Gargano ospite della Cremeria Letteraria

Dopo il grande successo alla seconda edizione del Festival Stelletterarie torna Trifone Gargano in Cremeria Letteraria (Piazza Duomo, 18) il 26 novembre alle ore 20:45 per presentare il suo libro “Dante pop e rock” (Progedit). Dialoga con l'autore Rosanna Fiadino. L’autore incontrerà gli allievi delle classi seconde della scuola media e una rappresentanza di alunni di tutti gli Istituti Superiori della città presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani il 26 novembre alle ore 10. Dialoga con l’autore la prof.ssa Annarita Iatesta.

Trifone Gargano è professore presso l’Università degli Studi di Bari, con l’insegnamento ‘Lo Sport nella Letteratura’, e insegna Linguistica italiana presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Mediazione Linguistica a Foggia. Ha insegnato Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia, e Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia). Docente di liceo, è autore di numerose pubblicazioni e collabora con la Enciclopedia Treccani e con diversi blog letterari regionali e nazionali.

L'influenza della Commedia dantesca sull'immaginario degli artisti contemporanei è stata ed è imponente. Costituisce fonte per citazioni preziose, ma è anche paradigma interpretativo per i traumi, le angosce, le aspirazioni e le speranze della nostra età. La presenza attiva di Dante non si è arrestata con la fine del secolo (e del millennio); anzi, oggi appare vieppiù vivificata e produttiva, per quantità e per qualità.

Questo libro segue le tracce di alcune ri-scritture e re-invenzioni, all'interno del così detto "dantismo creativo", nei sentieri della musica pop e rock. Musicisti e cantautori, infatti, si sono cimentati con il poema dantesco, contribuendo, così, a rinnovare e a rilanciare il mito di Dante. L'idea è quella di mostrare quanto Dante Alighieri, così distante da noi (e non solo cronologicamente), in realtà riesca ancora a ispirare interpreti e artisti.