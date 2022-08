Sant'Agata di Puglia ricorda Toni: il 16 agosto il tributo musicale sul Palco delle Puglie

Sul “Palco delle Puglie” di concerti Toni Santagata ne ha fatti davvero tanti. E chissà quanti altri ne avrebbe voluti fare. Invece questa volta saranno gli altri a cantare e suonare per lui. Martedì 16 agosto si alza il sipario dell’estate santagatese e la prima scena è dedicata proprio a Toni: una intera giornata ricca di appuntamenti che culminerà a sera inoltrata con il 'Tributo a Toni Santagata' con il coro diretto dal maestro Agostino Ruscillo 'Suoni del Sud' e con la Band di Toni Santagata con la corista Flora Celi.

A presentare la serata Julian Borghesan di Rai Radio Uno. Ma la giornata è densa di eventi: il 16 agosto a Sant’Agata è festa patronale con manifestazioni civili e religiose, ma nel pomeriggio ci sarà un altro momento dedicato a Toni. Il ricordo di un grande artista, il significato di un grande gesto, in memoria di un figlio prematuramente scomparso: Admo Puglia e Comune di Sant’Agata di Puglia promuovono a partire dalle 17, in piazza XX settembre una giornata di prelievi per la tipizzazione e l’iscrizione ad Admo e al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo – Ibmdr.

Un tributo a Tony Santagata, il ricordo di suo figlio Francesco Morese, prematuramente scomparso all’età di 50 anni per un mieloma fulminante, l’importanza di partecipare attivamente alle campagne di sensibilizzazione verso la donazione di midollo osseo: alcune delle tante sfumature che accompagneranno Admo e Comune di Sant’Agata di Puglia alla ricerca del tipo giusto con la tipizzazione di quante più persone possibili. Interverranno il sindaco del Comune di Sant’Agata di Puglia, Pietro Bove, la presidente di Admo Puglia, Maria Stea, e Laura Romano, moglie di Francesco Morese e nuora dello stesso Tony Santagata, oltre che sostenitrice di Admo con il progetto scuole Admo Lazio.

“Vivremo una giornata di grande emozione", hanno commentato Maria Stea, presidente di Admo e il sindaco Pietro Bove. "La vivremo nel ricordo di Francesco e di Toni, ma anche nella speranza che tanti cittadini pugliesi accolgano il nostro invito alla tipizzazione. Tipizzarsi è un gesto semplice, lo si può fare attraverso un esame del sangue successivo ad un rapido prelievo, ma è di fondamentale importanza perché consente, in caso di emergenza, di avere un registro di persone eventualmente compatibili a chi necessità di donazione. È bene ricordare che solo una persona su 100 mila è il tipo giusto per chi è in attesa di trapianto di midollo osseo. Tipizzarsi significa diventare potenziali donatori, ma soprattutto significa dare una speranza a chi potrebbe averne bisogno. Il nostro obiettivo, assieme all’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia – ha concluso Stea – è quello di raccogliere quante più iscrizioni possibili, nel ricordo di Tony e di suo figlio Francesco, prematuramente scomparso proprio per un mieloma. Ci auguriamo che tutti possano contribuire con grande trasporto”.