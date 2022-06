'Un calcio al Covid': a San Severo torneo di beneficenza per i ragazzi autistici

Prezzo non disponibile

Un triangolare per raccogliere fondi in favore dei ragazzi autistici. È in programma martedì 28 giugno, presso il campo sportivo 'Ricciardelli' di San Severo l'evento 'Un calcio al Covid'.

Il torneo vedrà protagonisti le rappresentative del Siap Polizia di Stato, dei Vigili urbani e l'Asd Gioventù calcio San Severo. L'evento, che avrà inizio alle ore 19, è finalizzato alla raccolta fondi in favore dell'associazione Autismo San Severo, per l'acquisto di attrezzature idonee alle attività.