Il Tres latin apre il San Severo winter jazz fest

A trent’anni dalla scomparsa del mitico ASTOR PIAZZOLLA e, grazie all’intensa collaborazione con il Consolato Argentino, il San Severo Winter Jazz Festival si pregia di ospitare come primo grande evento internazionale della stagione il Tres Latin Jazz (Nahuel Bailo al piano, Federico Hilal el.bass e Daniel Corrado alla batteria).



Ritmi, colori, radici argentine e latine in un delicato equilibrio con il jazz. In questo loro intenso V tour europeo, 18 tappe, solo due interesseranno il centro sud Italia, Roma e San Severo. Il trio nasce nel 2008 interpretando standard jazz e i classici della musica latina per poi evolversi in un progetto compositivo che dà al gruppo una vera e propria identità artistica fondata sulle forti radici latino americane.

Le composizioni, i ritmi e i colori tipici dell’Argentina giocano con i vari generi musicali del continente e le tradizioni di ciascun stile trovano in Tres Latin Jazz una nuova forma e un nuovo suono attraverso momenti intimi, sottili, che racchiudono tutta l’intensità della loro musica.



I colori delle note afro sposano le arie del Rio de la Plata, i suoni e i ritmi del Centro America e della loro Argentina. Un latin jazz originale ed innovativo ed entrare negli ultimi otto anni nel circuito jazz mondiale ed europeo.

Al loro attivo, quattro tour europei con più di 50 concerti tra Francia, Lussemburgo, Svizzera, Germania e Italia.



Nel loro curriculum figurano partecipazioni a festival prestigiosi e jazz club di tutto il mondo oltre a collaborazioni con importanti artisti internazionali come Oscar Stagnaro (tre volte vincitore del Latin Grammy con Paquito De Rivera), Paulina Fain, "Yeye" Caboca López (Uru.), Bernardo Monk e Leonel de Francisco.



Nel 2013 il loro primo album “Al Despertar” dal suono solido e personale. Tra le tracce spicca un omaggio molto personale alla musica di Astor Piazzola. Il disco è stato presentato durante il loro tour europeo 2015 attraverso 12 concerti in 5 paesi.



Tres Latin Jazz è più che un punto d'incontro tra musica latino-americana e jazz. Da una continua ricerca tra i diversi stili latino-americani e attraverso la rilettura della musica folk argentina e ancora grazie al contributo di grandi musicisti emerge un'idea originale e innovativa del Latin Jazz.



Con le sue composizioni, il gruppo è riuscito a consolidare il suo stile e essere presente sul circuito jazz mondiale ed europeo. Nel 2016 ampio successo per l’uscita di 'Ona', successo che si rinnova nel 2017 per il loro terzo tour europeo presentando un nuovo lavoro discografico 'Raiz' e 'Inocencia' portato in giro per il loro quarto tour europeo del 2018. Sarà di certo un concerto con musica dal forte respiro internazionale da esplorare.



Prenotazione Obbligatoria

Campagna Abbonamenti in corso

Info e Prenotazioni:

348 0422174 Amici Jazz San Severo

342 1038402 Spazio Off